ANCONA - Il comando della Polizia locale distribuisce le pagelle agli agenti ma è costretto a rivedere la valutazione dopo l’intervento dei sindacati. Un altro mal di pancia al comando della Municipale, dove a fine agosto tramite pec sono iniziate ad arrivare al personale le pagelle, schede di valutazione degli obiettivi raggiunti e del modo in cui si sono svolti gli incarichi assegnati. Fino allo scorso anno la valutazione era in sessantesimi, da quest’anno in decimi. Le pagelle hanno scatenato la rivolta del personale, compresi gli ufficiali.

Il nodo



Sono infatti fioccate le insufficienze. Le schede di valutazione occorrono per l’avanzamento contrattuale e quindi per avere qualche decina di euro in più in busta paga. I voti bassi hanno spento i sogni di gloria. Il personale impiegato costantemente in ufficio si è ritrovato ad avere una valutazione per servizi fatti nelle periferie, in spiaggia, piste ciclabili, mansioni mai svolte. A scatenare la reazione del personale anche la valutazione sugli obiettivi raggiunti, anche se non è mai stato assegnato nessun obiettivo dal comando. Le schede tecniche consentono un incremento massimo annuo di 1.900 euro lordi, cifra che in pochi riescono a raggiungere. L’esito delle pagelle ha spinto il personale a chiedere un incontro urgente con i sindacati. A confermare il malessere è Luca Talevi, Cisl funzione pubblica che ha seguito la vicenda con Cgil e Uil: «Dopo la consegna delle queste schede di valutazione abbiamo avuto tante segnalazioni da parte dei nostri assistiti e il 25 agosto è stato richiesto un incontro urgente. Richiesta a cui hanno aderito tutte le sigle sindacali». Continua Talevi: «Le pagelle sono state ritirate in quanto la valutazione è avvenuta con parametri che non erano stati aggiornati. Il sistema di valutazione rispetto allo scorso anno è andato incontro ad una serie di cambiamenti che il comando della Polizia Municipale non aveva applicato». Conclude Talevi: « In questi giorni dovrebbero arrivare le nuove valutazioni, ciò potrebbe far pensare che questa problematica sia stata risolta».