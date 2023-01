Era ai domiciliari ma esce per andare a comprare le medicine in farmacia per il marito: anconetana denunciata

ANCONA - Tutto è accaduto durante il normale servizio di controllo del territorio ad Ancona. Il personale della Squadra Volante doveva verificare che fosse tutto regolare in una abitazione di una donna di 51 anni sottoposta a detenzione domiciliare. Ad aprire la porta agli agenti è stato però il marito, il quale ha riferito che la moglie era andata in farmacia a prendere dei farmaci per lui, aggiungendo che non aveva avvisato la Polizia dell’uscita dall’abitazione.

La telefonata

Subito dopo l’uomo telefonava alla moglie avvisandola del controllo. Questa riferiva che sarebbe subito rientrata a casa. Poco dopo la donna faceva rientro scusandosi dell’inconveniente, asserendo di essersi dimenticata di telefonare alla Polizia per avvertire che sarebbe andata in Farmacia per il marito malato. Aggiungeva di essere andata a piedi fino alla Farmacia delle Muse e di averla trovata chiusa, specificando che episodi del genere non si erano mai verificati prima. Scattata la denuncia in stato di libertà la donna per il reato di evasione.