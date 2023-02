Ancona, ubriaco si schianta contro le auto in sosta e ne danneggia tre: patente addio

ANCONA - Perde il controllo dell'auto, si schianta su quelle in sosta e ne danneggia tre. Al controllo della Polizia mostra un tasso alcolico tre volte oltre la norma: rimedia una denuncia e deve salutare la partente.

I Polizotti della Squadra Volanti della Questura di Ancona sono accorsi la notte scorsa in viale della Vittoria a seguito della segnalazione di un incidente. Il conducente del veicolo riferiva che improvvisamente e autonomamente aveva perso il controllo del proprio veicolo, andando a scontrasi contro i mezzi auto in sosta, danneggiandone tre. Il conducente, un 36enne, emanava un forte alito vinoso e mostrava gli occhi lucidi: sottoposto agli accertamenti, mostrava un tasso alcolemico di 1,5 g/L, tre volte oltre la soglia di legge. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con il ritiro della patente. I poliziotti procedevano poi a contattare i proprietari dei veicoli coinvolti.