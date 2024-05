ANCONA «Aiutatemi, nella notte sono stata picchiata». Ma dietro la richiesta di aiuto c’era solo la solitudine di un’anziana e la tenera voglia di abbracciare qualcuno. In particolare, gli agenti delle Volanti della questura. Sono stati proprio loro, lunedì mattina, a bussare alla porta di una 90enne, portandole un po’ di conforto, tra abbracci, sorrisi e una dolce foto-ricordo. La storia, che imprime il motto della Polizia di Stato “esserci sempre”, è arrivata dalla prima periferia della città.

APPROFONDIMENTI LA SENTENZA Disabile in trappola ad Ancona, via 25mila euro mentre lui è in ospedale. Gli scippa anche l’auto: condannata una brasiliana L'INDAGINE Chiaravalle, Loredana è stata aggredita di spalle e colpita alla testa con tre martellate

L’sos

Lunedì mattina, la donna - che vive sola - ha chiamato il 112, numero unico dell’emergenza territoriale, lanciando un preoccupante allarme. Sosteneva che qualcuno nella notte era entrato in casa sua e l’aveva picchiata. La chiamata è passata alla pattuglia di turno, che subito si è diretta verso l’abitazione dell’anziana. Suonando il campanello di casa, i poliziotti si sono ritrovati davanti la 90enne, un’arzilla signora in buono stato di salute. Non appariva sotto choc e non aveva segni di lividi riconducibili a una violenta aggressione.

Nonostante questo, la donna ha riferito agli agenti che durante la notte era stata picchiata, senza fornire tuttavia nessun altro dettaglio in merito. I poliziotti hanno così iniziato a svolgere le verifiche del caso, riscontrando che nell’abitazione non c’era nessun’altra persona. Hanno così deciso di contattare la figlia dell'anziana: ha riferito che la mamma viveva effettivamente da sola nell'appartamento e che era seguita dal personale medico per alcuni problemi di salute. Pian piano è emersa la verità. Ovvero che la 90enne aveva chiamato il 112 perché si sentiva sola.

La necessità

La donna, avvertendo la necessità di potersi sentire al sicuro, aveva chiamato la polizia, anche in considerazione delle sue condizioni di salute. Compresa la delicatezza della situazione, i poliziotti le hanno regalato un momento di vicinanza, dispensando sorrisi e spensieratezza. Non è la prima volta che le persone anziane si rivolgono al 112 con una scusa per poter far arrivare carabinieri o polizia a casa e sentirsi così meno soli. Le parole del questore Cesare Capocasa: «Esserci sempre è la nostra mission e vuol dire essere vicini alle persone più deboli ed indifese».