Ancona, Simonella-Pesaresi: la sfida è servita. Il primo round verso le Primarie al Corriere Adriatico

ANCONA- Si terrà domani (venerdì 28 ottobre) in via Berti, nelle storica sede di Ancona del Corriere Adriatico, il primo face to face tra Ida Simonella e Carlo Maria Pesaresi. Si tratta di un passaggio determinante in vista delle Primarie del Partito Democratico – previste per domenica 27 novembre – che sceglieranno il candidato del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative del 2023.

La diretta Facebook sulla pagina del Corriere Adriatico

Ida Simonella, attuale assessore al Porto e al Bilancio del Comune dorico, da una parte. Carlo Maria Pesaresi, avvocato ed ex assessore alla Cultura della Provincia di Ancona dall'altra. In palio il ruolo di rappresentante di una coalizione formata da Partito Democratico, Azione, Italia Viva, Partito Socialista Italiano, Articolo Uno, Civica AnconaraxAncona e PopolarixAncona.

Sarà possibile seguire sulla pagina Facebook del Corriere Adriatico, a partire dalle 10, la diretta del confronto