Operaio schiacciato dal trattore ribaltato: portato in codice rosso a Torrette

POGGIO SAN MARCELLO – Un grave infortunio sul lavoro si è registrato questa mattina una zona impervia della località Bacucco nelle campagne tra Poggio, Mergo e Tassanare di Rosora. Una zona così distante dal centro abitato che neanche i soccorsi di terra sono riusciti a raggiungerla ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza Icaro02 da Fabriano dotata di verricello per recuperare il ferito e trasportarlo in codice rosso a Torrette. L'incidente è avvenuto alle 9,45 e secondo una primissima ricostruzione dei fatti, sembra che un operaio della Multiservizi spa sia rimasto schiacciato dal trattorino sul quale stava lavorando e che si sarebbe ribaltato. Non è stato necessario intubarlo, ma è stato trasferito in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette.