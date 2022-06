«Correte, un'auto è finita nel dirupo». Scatta la task force dei controlli, ma è un falso allarme: si era sfrenata senza nessuno all'interno

POGGIO SAN MARCELLO – Mattinata di paura a Poggio San Marcello, in contrada Santa Maria del Monte, dove i residenti hanno allertato il Nue 112 per un'auto finita in una scarpata. Subito si è attivata la task force dei soccorsi, con il 118 e i vigili del fuoco, perché si temeva fosse un incidente. Fortunatamente era un falso allarme: si è scoperto, infatti, che si trattava di un'auto in sosta finita nel dirupo dopo essersi sfrenata. Una volta accertato che al suo interno non c'era nessuno, l'emergenza è cessata: il veicolo verrà recuperato dal soccorso stradale.

