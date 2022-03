Addio alla professoressa d’inglese Alessandra Consoli. Aveva 62 anni, domani pomeriggio l'ultimo saluto

POGGIO SAN MARCELLO - Alessandra ha raggiunto il suo amato Massimo, lasciando l’altra metà del suo cuore, la figlia Giulia, qui a piangerla. Un altro lutto colpisce duramente la famiglia Rivoiro, che nel 2018 aveva perso a soli 60 anni il conte Massimo, uomo di cultura e dipendente della Pinacoteca civica di Jesi. Domenica sera anche la sua compagna di vita, Alessandra Consoli, 62 anni, si è spenta improvvisamente.

A trovarla in casa, ormai esanime, è stata la figlia Giulia preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. La madre non rispondeva ai messaggi e alle telefonate, circostanza strana per Alessandra che era costantemente in contatto con il suo amore Giulia. Erano legatissime, lo erano ancora di più dopo la scomparsa del capofamiglia. Inutili purtroppo i soccorsi, il 118 ha soltanto potuto constatare il decesso. Ex insegnante di inglese presso alcuni istituti superiori di Jesi, Alessandra dal 2003 portava avanti il progetto “The english theatre” di cui era ideatrice e direttrice artistica. Una donna sensibile e molto empatica, che però dalla morte del marito non si era completamente ripresa. Lascia nel dolore la figlia Giulia con Enere, la mamma Sina, la sorella Daniela con Msrio, i nipoti Luca e Lucia.

La camera ardente è aperta alla Casa del Commiato di Bondoni, a Castelplanio. I funerali saranno celebrati domani alle 15,30 nella chiesa San Nicolò da Bari a Poggio San Marcello. Toccante il saluto della figlia: «Grazie mami per il tuo sostegno, per avermi sorretta, per avermi fatto credere di potercela fare in ogni momento della vita anche quando tutto era in bilico, per non avermi lasciata mai sola. Per i tuoi abbracci lunghi una vita, per i tuoi “ti amo”. Tu eri l’altra parte di me, quella spensierata, quella “incosciente”, buona, leale, vera. E sapevi donare amore a tutti. Grazie per avermi resa una persona migliore. Io ve ne sarò per sempre grata, a te e papà! Grazie per avermi scelto come vostra figlia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA