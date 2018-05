Plastica, retine per la pesca, bottiglie: ripulita da volontari la spiaggia di Mezzavalle

ANCONA - Con l’aiuto della bella giornata di sole, si è svolta nella mattinata di domenica 13 sulla spiaggia di Mezzavalle la giornata di pulizia dai rifiuti, organizzata dal Comitato Mezzavalle Libera, in collaborazione con il Circolo il Pungitopo Legambiente, la Marche Global Service, Anconambiente e con il patrocinio del Parco del Conero.



Una cinquantina di volontari di ogni età, tra cui alcuni bambini e molti ragazzi e ragazze, si sono dati da fare nella raccolta dei rifiuti, in parte spiaggiati dalle mareggiate, con una attenzione al materiale plastico, la cui dannosità per la fauna marina è ormai , purtroppo ben nota. In particolare è stato notato come la stragrande maggioranza dei rifiuti raccolti di questo materiale sia costituita da cassette di plastica di polistirolo e di retine usate per la pesca, mentre sono state raccolte minori quantità di rifiuti provenienti dalla sosta dei bagnanti (bottiglie, lattine, succhi, bicchieri).



Con queste iniziative, che tendono anche a sensibilizzare, oltre che al corretto smaltimento, anche alle tipologie di materiali che si acquistano sia per il consumo che per la produzione, la spiaggia è ora un po’ più pulita. Ora è compito di tutti che resti tale. In proposito è stato notato che i lavori per la realizzazione dei nuovi bagni, assolutamente indispensabili, sono a buon punto.

