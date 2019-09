Pitbull sbrana un cagnolino morso ad una donna che prova a salvarlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - E' stata un'aggressione choc, niente da fare per un cane di piccola taglia che è stato azzannato a morte questa mattina intorno alle 11 da un pitbull. Trambusto al Piano con la donna che ha provato a salvare il cagnolino morsa ad una mano con la stessa che è stata medicata sul posto rifiutando il trasporto in ospedale. Sul posto la Croce Gialla e anche la polizia municipale per mettere a fuoco i fatti.