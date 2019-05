Piomba su un’auto in sosta e fugge. Caccia al pirata appello della proprietaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Pirata della strada danneggia un’utilitaria parcheggiata in via Saragat, zona Serraloggia di Fabriano. La proprietaria: «Ho sperato che qualcuno si presentasse, ma niente. Faccio i complimenti a questo gran campione». Vandali non solo lungo corso della Repubblica e nelle vie limitrofe, ma anche in periferia. È l’ultimo caso segnalato alle forze dell’ordine. Danni a una Fiat Panda parcheggiata lungo via Saragat. La proprietaria, un’impiegata del posto, quando è uscita dalla sua abitazione per prendere l’auto, si è subito accorta di come, un incivile, aveva danneggiato seriamente la carrozzeria nella parte posteriore.Una manovra sbagliata a velocità sostenuta o una distrazione al volante mentre l’ignoto automobilista stava percorrendo il tratto di strada proprio dove era stata parcheggiata la Panda. In questi giorni, purtroppo, nessuno si è presentato in prossimità di quella palazzina per cercare di contattare la proprietaria del mezzo che ora dovrà accollarsi le spese per la riparazione del danno. Sull’episodio indagano le forze dell’ordine anche se sarà molto difficile risalire all’autore dell’atto vandalico senza l’ausilio delle telecamere di sicurezza. «Se qualcuno sa o ho visto qualcosa mi contatti per favore» l’appello della donna su Facebook.