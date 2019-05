Picchia e violenta l’amante in manette al Sanzio al ritorno dalla vacanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tornava da una vacanza in Sicilia dalla sua ultima fiamma, abbordata in chat e sedotta con un corteggiamento a distanza da consumato latin lover e da quelle foto sui social in cui sfoggiava il suo miglior sorriso. Ai piedi della scaletta dell’aereo appena atterrato al Sanzio, lo aspettava però un drappello di poliziotti della Mobile, soprattutto donne della Sezione reati contro la persona e stalking. Perché l’imprenditore di 42 anni (C.P.O. le iniziali), padre di famiglia e separato, residente in un Comune della provincia di Macerata, pare (almeno a leggere le accuse contenute nell’ordinanza a suo carico) avesse il vizietto di tormentare le sue amanti e in certi casi anche costringerle a rapporti sessuali controvoglia e addirittura picchiarle.