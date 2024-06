JESI Sarà la ditta Polinomia, con sede a Milano, ad occuparsi dell’attività di studio e analisi del Piano urbano della mobilità sostenibile. Attività con la quale la Giunta chiede in particolare di lavorare in direzione di una riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’asse del viale della Vittoria, di una zona “moderata” da realizzare nell’area compresa tra il viale della Vittoria, via San Giuseppe, viale Papa Giovanni XXIII e viale Cavallotti, della messa in sicurezza dell’accessibilità alle scuole prossime alla zona in questione, come il Marconi Pieralisi.



L’lter

L’incarico, a seguito del bando che si è chiuso lo scorso maggio, è in via di affidamento per un importo di poco più di 30mila euro. Con riferimento al Pums approvato sul finire di legislatura dalla precedente amministrazione nel marzo 2022, l’analisi dovrà aggiornare il quadro sulla incidentalità nell’ultimo quinquennio, rilevare flussi di traffico e manovre di svolta ai nodi principali lungo viale della Vittoria, nonché tempi, velocità di percorrenza e distribuzione dei veicoli tracciati. Chiesti la definizione dei criteri per la redazione della carta degli intenti per la città 30 e di specifici progetti di massima appunto per il Viale, la zona a traffico moderato e le cosiddette strade scolastiche. Intanto, sul tema di una città dalla mobilità più sostenibile e sicura, arrivano sollecitazione e indicazioni dello studio presentato dalla Cisl e svolto dalle studentesse in alternanza scuola lavoro del 4° anno dell’indirizzo turismo del Cuppari, Chahat Kumar e Valentina Romano, con la supervisione di Giovanni Giovannelli, responsabile Cisl per l’area Senigallia – Jesi- Fabriano, e Danilo Capogrossi. Dalle interviste svolte presso figure istituzionali – le assessore Valeria Melappioni e Roberta Romagnoli di Jesi e Maiolati Spontini – realtà dell’associazionismo e del volontariato come Anffas, Anteas, Fiab, Fondazione Scarponi e Rose Bianche sull’asfalto, figure tecniche di Fit Cisl e addetti ai lavori, oltre che coetanei e compagni di scuola, le due giovani ricercatrici hanno tratto il quadro.

Le priorità

Evidenziati in particolare «la necessità di un adeguamento alle nuove necessità dei percorsi del trasporto pubblico, fermi ormai a vent’anni fa; occorre poi affrontare - spiegano - il tema dell’assalto alle scuole, che vede troppo spesso le adiacenze e gli accessi agli istituti scolastici bloccati dalle auto; sottolineata dalle associazioni la necessità di intervenire su barriere e ostacoli architettonici, quanto meno con la creazione di percorsi accessibili a tutti; risulta attualmente poca conosciuta la presenza in città di una zona 30».