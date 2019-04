Pescatore perde la falange di un dito dopo una battuta di pesca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un pescatore ha perso la falange di un dito ieri mattina all’interno della sua imbarcazione ormeggiata nel porto Della Rovere. Si tratta di un 58enne senigalliese che era rientrato con la sua motopesca all’interno della darsena e nel chiudere un braccio meccanico il dito è rimasto schiacciato sotto. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 e gli uomini dell’Ufficio locale marittimo. Il pescatore è stato accompagnato al pronto soccorso. Il medico non è riuscito però a salvare interamente il dito lesionato: è stato infatti necessario amputare la falange.Gli uomini della guardia costiera l’hanno raggiunto per sincerarsi delle sue condizioni e per acquisire la prognosi dell’infortunio sul lavoro. I sanitari hanno stabilito per lui una prognosi di 20 giorni. Si tratta di un pescatore molto esperto che ha effettuato quell’operazione tantissime altre volte, ma ieri mattina qualcosa è andato storto. L’incidente si è verificato poco dopo le 11 sulla barca ormeggiata al porto. Il 58enne infatti era rientrato da una battuta di pesca come tutte le mattine. Un’operazione, quella che gli è costata l’amputazione della falange, considerata da lui e dai colleghi di routine che mai prima d’ora aveva provocato conseguenze. Sull’accaduto, essendo un infortunio sul lavoro, indaga l’Ufficio locale marittimo insieme all’Inail che ha avviato una procedura per accertare le cause. Da verificare il piano di sicurezza a bordo sia per stabilire l’accaduto, sia per evitare che possa accadere di nuovo.