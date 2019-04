Pergoli Art Cafè, sala gremita per l'apertura con la nuova gestione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Il Pergoli Art Cafè ha aperto ieri 17 alla città con la nuova gestione della cooperativa Opera, che ha permesso far rivivere un luogo «dove cultura e convivialità si incontrano», come ha spiegato il sindaco Stefania Signorini nell’introdurre gli artisti che si sono esibiti per animare il pomeriggio. I primi a esibirsi son stati i Maestri Caterina Serpilli alla chitarra classica e Ludovica Gasparri, soprano, entrambe docenti della scuola musicale Vincent Persichetti, che hanno interpretato brani di Dowland e Garcia Lorca per ripercorrere la storia della canzone. E’ stata poi la volta della scuola musicale Federico Marini: la presidente Angela De Pace ha accompagnato al pianoforte i bambini del coro di voci bianche che hanno fatto immergere i tanti spettatori nelle atmosfere del Cafè Chantant.Fabio Alessandrelli, presidente della cooperativa Opera, ha quindi accompagnato il pubblico al Caffè Letterario vero e proprio, dove l’aperitivo è stato accompagnato dalla musica del jazzista Giovanni Baleani e di alcune allieve della scuola Marini. L’evento è stato al centro di un challenge fotografico organizzato in collaborazione con Igers Ancona: i partecipanti, che hanno pubblicato le loro immagini con l’hashtag #pergoliartcafe, potevano vincere una colazione al Caffè Letterario di piazza Mazzini. Dalla prossima settimana la struttura, aperta dopo i lavori all’impianto elettrico che hanno riguardato tutto il Centro Pergoli, resterà aperto ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 13.30. Il progetto del Caffè Letterario prevede incontri e iniziative culturali, che spaziano dalla letteratura all’arte, fino alla musica con presentazioni di libri, esposizioni e piccoli concerti. In calendario anche iniziative per bambini, come l’appuntamento del 28 aprile con un laboratorio dedicato ai più piccoli.