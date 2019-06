Perde tutto anche stavolta e distrugge la slot machine arrestato un 45nne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Erano da poco trascorse le 18 di ieri quando all’interno della tabaccheria sita in Corso Carlo Alberto Dalla Chiesa un uomo di origini polacche di 45 anni in preda allo sconforto derivante dall’ennesima perdita alla slot machine, sfoga tutta la sua frustrazione contro la macchinetta, danneggiandola e facendola rovinare sul pavimento nel tentativo di recuperare tutto l'incasso, ammontante a circa 100 euro.L’uomo senza fissa dimora è stato, pertanto, arrestato per tentato furto e danneggiamento aggravato dai Carabinieri della sez. Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona, prontamente giunti sul posto dopo che erano stati allertati a seguito di segnalazione pervenuta sull’utenza di emergenza 112.