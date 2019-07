Perde il controllo dello scooter e vola a terra lungo la Flaminia: tanta paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha fatto tutto da solo, una distrazione e il volo a terra per un diciottenne che ha perso il controllo del suo scooter ed è caduto lungo la Flaminia all'altezza dell'incrocio con via Panzini. Qualche ferita, l'intervento prima della Croce Gialla e quindi dei carabinieri e i controlli all'ospedale di Torrette, le sue condizioni comunque non destano preooccupazione.