Perde il controllo della propria auto â€‹e abbatte una colonnina di metano

ANCONA - Abbatte una colonnina di metano, ne fuori esce un po' e si scatena il panico. E' successo intorno alle 19,30 in fondo a via Alberrtini vicino alla deviazione Aspio-Ikea con una donna che dopo aver sbagliato strada e perso il controllo della propria auto si è schiantata sulla colonnina facendone fuoriuscire un po'. Immediati i soccorsi: sul posto l'automedica e la Croce Gialla con la donna portata all'ospedale di Torrette in codice giallo, sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.