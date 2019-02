Perde il controllo dell'auto uomo di 85 anni con moglie finisce in un campo: illesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava procedendo lungo la strada provinciale del Conero quando all'improvviso ha perso il controllo della propria auto ed è finito in un campo. Momenti di grande paura per un uomo di 85 anni in compagnia della moglie con l'auto che ha proseguito nella propria corsa per parecchi metri anche una volta finita nel campo prima di fermarsi. Per fortuna i due coniugi non si sono fatti nulla, posto l'automedica, la Croce Gialla e la polizia municipale. Avviate le operazioni per il recupero della vettura.