Perde il controllo dell'auto e si schianta sul palo dell'illuminazione pubblica

I Vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle 18:00 a Jesi in via del Lavoro per un incidente stradale. Coinvolta una sola auto che ha urtato contro un palo dell'illuminazione pubblica. La squadra ha messo in sicurezza l'auto e tagliato il palo per ripristinare la viabilità.

