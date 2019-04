Perde il controllo dell’auto e si schianta su un albero Ferito un uomo di 50 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELPLANIO . Stava viaggiando al volante della sua Opel Corsa quando, in prossimità di una curva, ha perso il controllo dell’auto andando a urtare contro uno degli alberi che punteggiano il bordo strada. L’incidente verso le 17 a Borgo Loreto, frazione di Castelplanio. Dopo l’urto contro l’albero, l’utilitaria ha capottato. Ferito, per fortuna non gravemente rispetto a come poteva sembrare in un primo momento, il conducente - un uomo di 51 anni di Castelplanio - che nonostante le contusioni e lo choc, è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo e a lanciare l’allarme. Sul posto, oltre all’automedica del 118 di Jesi e la Croce verde di Serra San Quirico, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura, alimentata a metano.L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove è stato sottoposto ad accertamenti. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Moie per i rilievi del caso e per far defluire il traffico durante le fasi del recupero dell’automezzo. Con ogni probabilità, alla base del fuoristrada il fondo stradale reso viscido dalla pioggia.