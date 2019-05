Perde il controllo dell'auto e finisce contro il guardrail attimi di panico nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Nella notte, intorno alle 00,30 i vigili del fuoco sono intervenuti nel Comune di Osimo località Passatempo in via Montefanese per un incidente stradale. Il conducente di una vettura in transito perdeva il controllo finendo contro il guard rail, i vigili del fuoco hanno soccorso e affidato il conducente al personale del 118 per le cure del caso, successivamente hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a gas gpl e lo scenario dell’incidente.