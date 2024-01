SENIGALLIA Un tragico incidente è costato la vita ieri mattina a Emmanuel Johnson, 45enne di origini ghanesi residente a Marzocca di Senigallia. L’uomo, che lascia quattro figli, lavorava come autotrasportatore. Si trovava nel Cremonese quando, poco dopo le 6, ha perso il controllo dell’autoarticolato che stava guidando. Trasportava una cisterna piena di benzina. In prossimità di una rotatoria ha perso il controllo del gigante della strada, che si è ribaltato. Per il conducente non c’è stato nulla da fare.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Sirolo, schianto con l'auto, centauro 60enne scaraventato sull'asfalto: arriva l'eliambulanza

I soccorsi

Stava percorrendo la Statale 10 Padana Inferiore. Arrivava da Torre de’ Picenardi e, in località Piadena Drizzona, è andato dritto, passando sopra la rotatoria per poi abbattere il guardrail, prima di ribaltarsi su un lato. Nell’impatto ha perso anche del carburante. A rilevare l’incidente è stata la Polstrada di Casalmaggiore. Sul posto è arrivata, oltre ai vigili del fuoco del locale distaccamento, anche la squadra del nucleo regionale Nbcr (nucleare, biologico, chimico radiologico) di Milano con i colleghi di Cremona. Emmanuel Johnson viveva da tanti anni a Marzocca, dove i figli frequentano le scuole comunali. Una famiglia perfettamente integrata. Lui era nato ad Accra nel Ghana il 28 novembre 1978. Lavorava come autotrasportatore e spesso faceva anche lunghe trasferte. Molto riservato, si vedeva poco perché appunto spesso impegnato con il lavoro.

Le cause da accertare

Non è chiaro cosa sia accaduto ieri mattina, forse potrebbe essere stato un colpo di sonno a fargli perdere il controllo del mezzo oppure un malore. Erano da poco passate le 6 di mattina quando si è consumata la tragedia. Non è stato possibile accertare ancora le cause precise. Il 45enne era molto scrupoloso alla guida ma ieri è stato come se non avesse visto la rotatoria, tirando dritto. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, dove stamattina si recherà un parente per effettuare il riconoscimento; poi potrà essere disposto il trasferimento a Marzocca. «Il mio pensiero va alla famiglia e ai figli – le parole di Mohamed Malih, consigliere straniero aggiunto – a loro vanno le mie più sentite condoglianze». Non riesce ad aggiungere altro, la comunità straniera si è stretta nel dolore e con lei la comunità di Marzocca. Sono stati contattati anche i servizi sociali del Comune per aiutare la famiglia e per dare una mano nel disbrigo delle pratiche necessarie a consentire il rientro della salma. «Lui si vedeva poco – racconta un residente – i figli si, frequentano le scuole, lui però era spesso fuori per lavoro, lavorava tanto per mantenere la famiglia. Una vera tragedia».