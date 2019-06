Per un guasto radiologia va in tilt: ricoveri urgenti all’Inrca e a Osimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Risolto il guasto al Pacs, il sistema di archiviazione e gestione delle immagini radiologiche, che si è verificato venerdì all’Ospedale regionale di Torrette. Il danno, che si è verificato verso le 16 e 30, ha comportato l’impossibilità da parte dello specialista radiologo di visualizzare le immagini (TC, RX e RM) nelle postazioni di refertazione e, conseguentemente, di dare risposte immediate ed efficaci, in particolare al pronto soccorso.La situazione si è dimostrata subito critica, tant’è che Roberto Papa, dirigente medico della direzione medica ospedaliera, per affrontarla, ha convocato e coordinato un’unità di crisi. La squadra - composta da Andrea Giovagnoni, direttore del dipartimento di Scienze Radiologiche; Stefania Maggi, direttore della Fisica Sanitaria; Aldo Salvi, direttore del Dipartimento Dea; Andrea Badaloni, del Sistema informativo aziendale - ha gestito l’emergenza con il coinvolgimento di Ermanno Zamponi, responsabile della centrale operativa del 118, e di Riccardo Luzi della direzione medica dell’Inrca. L’obiettivo: inviare eventuali ricoveri in urgenza presso l’Inrca di Ancona e il presidio di Osimo. I pazienti con piccoli traumi in attesa presso il pronto soccorso, dopo valutazione medica, sono stati rinviati . Dopo un intenso lavoro da parte del team informatico, il Pacs è tornato operativo verso mezzanotte, consentendo al servizio di radiologia l’attività di refertazione degli esami urgenti. Morale: il servizio di radiologia ha ripristinato la sua normale attività operativa, mentre sono ancora in corso le verifiche tecniche del caso. L’allerta, in coordinamento con la centrale operativa del 118, è stata mantenuta per tutta la notte fino a ieri alle 7, momento in cui è stato comunicato il ritorno alla normalità. La situazione in Pronto Soccorso al momento si è normalizzata.