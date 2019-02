Pensionato fermato di prima di mezzanotte con il tasso etilico elevato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Controlli anche in piena notte: alle 23:30 di domenica, i carabinieri della stazione di Corinaldo hanno fermato in via Nevola una Fiat Panda. Alla guida è stato sorpreso un 72enne del luogo. Il pensionato, sottoposto al test alcolemico, è risultato positivo con tasso dello 0,98 gr/lt. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Ancona, all'automobilista è stata ritirata la patente di guida per i provvedimenti di competenza del Prefetto.