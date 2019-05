Pensano di salvare un capriolo: lo allontanano per sempre dalla madre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO Trovano lungo un sentiero un cucciolo di capriolo e lo portano dal veterinario convinti che avesse le zampe posteriori fratturate. Quello inscenato nella vicinanze di San Silvestro, frazione di Fabriano, è il gesto nobile di una coppia della zona che si era impietosita. Una volta arrivati dal veterinario ci si è accorti che in realtà il capriolo godeva di ottima salute e quello che sembrava essere un gesto nobile in realtà si è trasformato in una mezza condanna per l’animale che d’ora in poi dovrà seguire un percorso di alimentazione forzata.Spiega Laura Gozzi, volontaria dell’Associazione protezione animali di Fabriano: «Sempre più spesso gli escursionisti raccolgono cuccioli di capriolo, daino e cervo in bezzo ai boschi. Questo è un modo di fare sbagliato, i cuccioli vengono posizionati nell’erba alta proprio dalla madre per difenderli dai predatori. Durante le ore notturne il piccolo viene allattato dalla madre che mai durante il giorno si avvicina al suo piccolo per non attirare l’attenzione dei predatori come lupi e volpi. Ora questo cucciolo di capriolo dovrà essere allattato fino al mese di settembre poi se tutto va bene passeremo ad una alimentazione solida per arrivare ai primi di marzo del prossimo anno mese in cui si potrebbe ipotizzare il rilascio allo stato brado».Un percorso quanto mai complicato, per non parlare delle difficoltà che questo animale troverà nel momento del rilascio: «I caprioli sono animali selvatici ma se crescono assieme ad un essere umano tendono a socializzare - riprende la Gozzi -. Per questo motivo in questi mesi eviteremo di trattarlo come un qualsiasi animale domestico. Stiamo parlando di un cucciolo che avrà al massimo una settimana di vita ecco spiegato il perché delle zampe posteriori piegate su se stesse. Riportarlo nel bosco dopo che è stato a contatto con altri odori non verrebbe mai riconosciuto dalle madre, morirebbe di fame».