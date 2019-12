Pd Senigallia, un'altra defezione: Simonetta Romagnoli lascia la carica di tesoriere

SENIGALLIA - Il Partito Democratico di Senigallia perde ancora altri pezzi. Si è dimessa dalla carica di tesoriere e da tutte le altre funzioni all’interno del partito Simonetta Romagnoli. Quest’altra dimissione si aggiunge a quelle già precedentemente date dall’Assessore Gennaro Campanile e dal Capogruppo in Consiglio Comunale del PD Luca Santarelli. Com’è noto il tesseramento 2019 scadrà alla fine dell’anno e, al momento, vi è un nutrito gruppo d’iscritti che non rinnoveranno la tessera, andandosi ad aggiungere al gruppo dei delusi. “Condivido in pieno la scelta di Simonetta Romagnoli – ha dichiarato Luca Santarelli Consigliere Comunale di Senigallia del Gruppo Misto – e questo conferma la mia percezione che all’interno del Pd di Senigallia non vi siano più le condizioni di condivisione d’intenti e visione politica di alcuni anni fa. Un atteggiamento quello odierno che sta facendo allontanare tanti iscritti e che delinea uno scenario decisamente nuovo per la città”.



