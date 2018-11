Paura a scuola Un’impiegata resta bloccata in ascensore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Stava salendo al quarto piano per sistemare dei laboratori quando l’ascensore si è bloccato restando bloccato tra due piani. Attimi di paura ieri mattina verso le 11 nell’ala dell’ingresso principale dell’Itas Galilei di viale del Lavoro per un ascensore bloccato. Inizialmente si temeva che potesse essere rimasto bloccato al suo interno uno degli studenti, invece era rimasta chiusa dentro un’operatrice Ata che stava salendo al quarto piano per andare a effettuare la pulizia di alcuni laboratori. Immediato l’allarme al 115 tramite il pulsante di emergenza dell’impianto.La mattinata di scuola è stata bruscamente interrotta dalle sirene dei mezzi dei vigili del fuoco. I pompieri hanno sbloccato l’ascensore manualmente, facendolo scendere lentamente fino al terzo piano e qui hanno aperto la porta metallica facendo uscire la donna e liberandola della sua momentanea prigionia. Illesa, tanto che non è stato necessario l’intervento dei sanitari, l’operatrice è regolarmente tornata al suo lavoro. Successivamente dalla direzione scolastica è stato avvisato il tecnico della manutenzione dell’impianto per il ripristino. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento delle squadre dei pompieri di Jesi la situazione è presto tornata alla normalità.