Patente con bluetooth nascosto nell'orecchio dall'ospedale alla denuncia

ANCONA - Nel corso dei servizi finalizzati ad arginare il fenomeno del conseguimento di patenti di guida grazie all'utilizzo fraudolento di sistemi audiovisivi, programmati con regolarita’ dalla squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Marche” e attuati in accordo e stretta sinergia con la locale sede della Motorizzazione Civile, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Ancona C.P., di anni 21, e C.L., di anni 19. I due giovani, originari della provincia di Foggia, si erano appositamente iscritti ad Ancona per sostenere l’esame nella speranza di non essere sorpresi.I giovanii, nel corso della sessione d’esame per il conseguimento della patente di guida di categoria “b” tenutosi ieri venivano colti mentre stavano utilizzando apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari, microauricolari, apparecchiature bluetooth) abilmente occultate sotto gli indumenti. Nelle felpe indossate dai giovani erano stati artatamente prodotti dei fori, al fine di permettere all’ottica della fotocamera di uno dei telefoni cellulari utilizzati, opportunamente incollata nella parte interna della felpa, di riprendere i quiz proposti nel corso dell’esame.Le immagini venivano trasmesse su un cloud a cui era collegato il complice che, dopo aver visualizzato la domanda, forniva le relative risposte esatte cosi’ da consentire il superamento dell’esame. Il suggerimento veniva veicolato attraverso un piccolissimo auricolare, munito di sistema di ricezione con tecnologia bluetooth, precedentemente inserito nel canale uditivo del candidato.L’apparato auricolare risultava di dimensioni cosi’ ridotte che gli agenti, per estrarlo, dovevano ricorrere all’ausilio di personale medico specialistico presso l’ospedale regionale “Torrette” di Ancona.Sempre abilmente occultato sotto i vestiti veniva rinvenuto anche l’apparato bluetooth grazie al quale le risposte, che giungevano sull’altro telefono che il ragazzo teneva nella tasca dei pantaloni, venivano riprodotte sull’auricolare.