La comunità Ripe piange don Osvaldo, lo storico parroco si è spento a 88 anni

TRECASTELLI - Passo Ripe è in lutto per la scomparsa di Don Osvaldo Antonietti, parroco emerito e fondatore della parrocchia. Don Osvaldo, ottantottenne, è spirato all’ospedale di Senigallia dopo un brevissimo ricovero. Sino agli ultimi giorni era rimasto tra la sua gente. Non potendo più officiare affiancava il celebrante, seduto accanto all’altare e con indosso i paramenti sacri.Nato da famiglia corinaldese, don Osvaldo era stato ordinato sacerdote 62 anni fa. Nel 2016 aveva celebrato il sessantesimo dell’ordinazione con una iniziativa singolare: aveva offerto il pranzo a 250 passoripesi. La salma giungerà oggi alle 16,30 nella chiesa di Passo Ripe; alle 21 veglia di preghiera. I funerali domani alle 10, presenti il vescovo mons. Franco Manenti, il parroco don Paolo Campolucci che guida l’unità pastorale di Ripe, Monterado, Castel Colonna, Passo Ripe e Brugnetto, il viceparroco don Emanuele Piazzai, don Carlo Paolucci.«A Passo Ripe - dice don Paolo- don Osvaldo era legatissimo; la parrocchia è nata con lui, alla erezione della chiesa ha dedicato tutto se stesso». Corinaldese d’origine, don Osvaldo era arrivato a Passo Ripe quando non c’era neppure la chiesa, per la messa la gente si stipava nel minuscolo tempio di S.Antonio, poco più d’una cappella fatta erigere nel 1910 dalla famiglia Allegrezza. Don Osvaldo stimolò la nascita della parrocchia ottenendo nel 1968 la bolla episcopale che la istituiva. Poi si gettò nella sfida della costruzione della chiesa, terminata nel ‘78. All’edificio si accompagnavano centri aggregativi, impianti sportivi e area verde, e la piazza che don Osvaldo aveva voluto intitolare alla Madonna del Rosario. Poi il restauro della chiesa rurale della Trinità e quello della chiesa di S.Antonio. E le tante iniziative: dai presepi monumentali alle imprese editoriali come il periodico “L’Antenna”.