Passetto, agli ascensori assembramenti e attese di mezz'ora. Scende solo una cabina alla volta con 4 passeggeri

ANCONA - Momenti di tensione, questa mattina, agli ascensori del Passetto dove per poter accedere all'impianto e scendere in spiaggia ci sono anche trenta minuti di attesa. Un ritardo che crea malumori da parte dell'utenza e, soprattutto, rischia di creare assembramenti. Molte le proteste.

L'attesa è determinata dal fatto che uno solo dei due ascensori viene utilizzato per la discesa mentre l'altro per la salita che, di mattina, è sempre vuoto. Inoltre in ogni cabina possono salite per le normative Covid al massimo 4 persone. Un disagio che sta rovinando la giornata al mare a molte persone che scelgono la meravigliosa spiaggia urbana di Ancona per lo svago.

