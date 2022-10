Ballo di folla al Passetto per la Regata del Conero. Guarda la diretta

ANCONA - È scattata alle 11 dal Passetto, la 23ª edizione della Regata del Conero. Spettacolare la cornicce di pubblico al Pasetto anche grazie alla cronice di pubblico. Le circa 150 imbarcazioni partecipanti metteranno la prua verso Portonovo da dove ritorneranno verso la linea di partenza dopo un percorso lungo 11 chilometri.

È stata preceduta, ieri mattina, dalla prima edizione di “Ancona in Vela”, che ha visto 21 imbarcazioni in rappresentanza di altrettanti quartieri della città sfidarsi i n una sorta di palio marinaro: ha conquistato il successo il quartiere delle Palombare, rappresentato dall’imbarcazione Syrinx. Al secondo posto Vallemiano con l’imbarcazione Wild Dog. Medaglia di bronzo per la Palombella con l’equipaggio di Mia.