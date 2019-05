Passa la carovana della Mille Miglia: centro storico chiuso, via il mercato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Soppresso il mercato di stamani per il passaggio della Mille Miglia nel centro storico che poi sarà off limits per le auto anche per il Mercato Europeo, in calendario da oggi pomeriggio a domenica. Gli ambulanti del giovedì però chiedono più stabilità. Ricevuti in Comune martedì, hanno chiesto una sede alternativa a piazza Garibaldi quando le bancarelle dovranno lasciare spazio ad altri eventi. Chiedono di occupare il lungofiume.