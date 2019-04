Parco zoo, fiocco rosa nell’area dei cammelli Arrivate le scimmie saki

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Fiocco rosa al Parco Zoo Falconara. È nata Giovanna, una femmina di cammello, quarta figlia di Clara e Orazio, storica coppia della struttura. La piccola, venuta alla luce al termine di 12 mesi di gestazione, ha iniziato a muovere i primi passi e sta crescendo bene e in salute. Una grande gioia per il giardino zoologico che festeggia anche l’arrivo di una nuova specie, la scimmia saki originaria delle foreste brasiliane: Eden e Linette, due esemplari femmina provenienti dallo zoo di Mulhouse, in Francia, e Gino, un maschio proveniente dal Parco Zoo Natura Viva. Domani sarà invece inaugurata l’area dedicata alle foreste, con pannelli informativi.