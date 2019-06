Papà di tre ragazzi schiacciato dal quad Oggi l'ultimo saluto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Fabriano si prepara a dare l’addio a Paolo Paladini. Sono in programma oggi i funerali del 36enne di Fabriano, padre di tre figli schiacciato nel quad in un drammatico fuori strada. L’incidente è avvenuto il 25 giugno scorso all’isola d’Elba, lungo viale dei Golfi a Lacona. Paladini si trovava nel quad guidato da un 41enne residente nella provincia di Como, indagato dalla Procura di Livorno. I reati ipotizzati sono omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Stando a quanto è stato ricostruito dalle indagini, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato nell’impatto. Paladini ha sbattuto violentemente la testa contro l’asfalto rimanendo schiacciato dal telaio del mezzo. Illesi gli altri due passeggeri che si trovavano sul sedile posteriore. Dopo le indagini portate avanti dai carabinieri, il feretro è stato dissequestrato e riconsegnato ai familiari. Oggi è previsto il corteo funebre dalle 16,45 in direzione della cattedrale di San Venanzio. Alle 17, le esequie. Il feretro sarà tumulato nel cimitero di Santa Maria.