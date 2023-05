ANCONA - Lanciano bottiglie di vetro dal palazzo viola e rischiano di colpire chi c’è al piano terra. Poi scendono e affrontano il gruppo a cui avevano mirato. Stendono due persone con i cazzotti e si danno alla fuga. Alba di follia quella che ieri ha fatto mettere i brividi al quartiere di Torrette. La zuffa si è accesa attorno alle 6 nella piazzetta del palazzo viola, poco distante dall’ingresso della pasticceria. A chiamare la polizia sono stati i due aggrediti, uomini di circa 50 anni. Non hanno richiesto l’intervento del personale del 118, ma sono riusciti a dare una descrizione sommaria della banda che li ha affrontati.

APPROFONDIMENTI SOS SICUREZZA Pestaggio choc, il centro di Falconara si blinda



Gli autori



Si tratterebbe di un gruppetto composto da una decina di ragazzi, tutti sui 20/25 anni, già svaniti nel nulla all’arrivo delle Volanti. Ad aggredire i due 50enni - che erano in compagnia di altre tre persone - sarebbe stato però un solo giovane. Tutto s’è scatenato attorno alle 6 di ieri mattina. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la comitiva di adulti stava chiacchierando in piazzetta, al ritorno da una serata. Al primo piano c’era la gang di ragazzi. Era nascosta dalla balconata. A un certo punto dal primo piano del palazzo viola, un mega contenitore ancora in cerca di riqualificazione, sono volate al piano antistante delle bottiglie di vetro. Che, per fortuna, non hanno colpito nessuno. Vedendo i vetri infrangersi a terra, il gruppetto di sotto ha alzato la voce contro gli autori del gesto. Questi sono scesi in piazzetta. Se ne sono presentati almeno dieci.



La lite



È partito un diverbio tra il gruppetto di ragazzi e l’altra comitiva. E ben presto dalle parole si è passati ai fatti. Un ragazzo ha preso a pugni i due 50enni. Un colpo, due colpi. Poi si è dato alla fuga insieme ai suoi amici. I feriti hanno subito richiesto l’intervento di una pattuglia, arrivata sul posto. I due aggrediti hanno rifiutato il trasporto all’ospedale, anche se avevano il volto provato dai cazzotti subiti. Hanno riferito della lite avuta con i ragazzi, di cui si è però persa ogni traccia.