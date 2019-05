Palazzina a fuoco lungo il corso Momenti di terrore, otto intossicati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Questa mattina intorno alle 6 i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi lungo corso Matteotti per un incendio. Per cause in fase accertamento, sono andati a fuoco i contatori dell'energia elettrica posti nel vano scala di una palazzina di tre piani. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che uscivano dal portone, utilizzando sia la scala italiana che l’autoscala hanno soccorso e portato in zona sicura otto persone che occupavano gli appartamenti, di cui una con problemi motori.Le persone soccorse sono state trasportate dal personale del 118 al pronto soccorso per accertamenti. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incendio e dichiarato non fruibile l’intero stabile, in quanto il fumo sprigionato dall’incendio ha invaso sia il vano scala che gli appartamenti sovrastanti.