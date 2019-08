Paga la brioche con 50 euro poi scatta la truffa del resto Giovane ripresa dai video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Si finge cliente per mettere in atto la truffa del resto. È accaduto ieri mattina alla Lanterna Blu, sulla Statale di Marzocca. Una giovane è entrata e ha chiesto una pasta da portare via, dicendo di fare in fretta perché aveva urgenza. Ha appoggiato sul balcone 50 euro. Mentre l’esercente ha preso il resto di 49 euro, ha iniziato a distrarlo, dicendo di avere degli spiccioli. Alla fine se n’è andata con 49 euro rubati ed una pasta scroccata. L’esercente si è accorto subito che le 50 euro se l’era riprese ma la giovane (foto) è scappata facendo perdere le proprie tracce. Di lei resta però il video delle telecamere a circuito chiuso, consegnato ai carabinieri. Sempre ieri è andata peggio ad un altro commerciante, che si è visto rifilare invece 100 euro false. Accertamenti sono in corso per capire se si sia trattato della stessa ragazza.