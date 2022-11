ANCONA Quarantacinquemila metri quadrati di strutture dedicate allo sport e al fitness a Pontelungo: 13 campi da padel (la disciplina del momento), due per il beach volley e il beach tennis (aperti solo d’estate) e poi un percorso running per gli amanti della corsa, un parco giochi per bambini, un bar, un ristorante-pizzeria aperto anche la sera e nel weekend, parcheggi per i clienti, ma anche per il quartiere.

L’iter burocratico

L’avveniristico progetto, che dovrebbe muovere i primi passi nel 2023 ed è stato curato dalla Acale Srl dell’architetto Roberto Stella, è della Conero Sporting Club, società costituita da Davide Tucci, titolare della Eschilo, e dalla socia Loretta Antonelli, insieme a un costruttore. Il piano passerà al vaglio della commissione comunale venerdì prossimo, dopodiché dovrà essere validato in consiglio comunale. Per quanto il progetto fosse conforme al piano regolatore, infatti, è necessaria l’approvazione dello schema di convenzione urbanistica per l’attuazione dell’intervento, condiviso con la proprietà che si è impegnata a realizzare e rendere disponibile all’uso pubblico un’area verde privata adeguatamente attrezzata, a servizio appunto del quartiere di Pontelungo. Si tratta di una estensione per circa 35mila metri quadrati dell’attuale centro sportivo Eschilo Conero Wellness.

Il sogno

«Vogliamo regalare alla città qualcosa di veramente unico - annuncia Tucci -. Il sogno che da sempre coltivavamo era quello di ampliare la nostra realtà, ormai saldamente consolidata, sfruttando gli spazi esterni. All’inizio avevamo previsto dei campi da tennis, ma poi il padel ha avuto una grandissima diffusione, di conseguenza, abbiamo deciso di riconvertire il progetto». L’idea di massima sottoposta al Comune è di realizzare tre strutture prefabbricate che conterranno 11 campi da padel indoor, a cui se ne aggiungeranno due outdoor nell’area del lotto presente a sud della strda privata, uno dei quali sarà il campo centrale, con tanto di tribune per gli spettatori. Nell’area pianeggiante verso il fosso verranno costruiti due campi con fondo in sabbia per il beach volley e il beach tennis.

Il quartiere

«Ma ci sarà anche una pista running ad anello nello spazio verde, che collegherà la palestra alla nuova area - spiega Tucci - e creeremo un parco giochi per i bimbi. Accanto alle strutture del padel realizzeremo una zona servizi con spogliatoi per i giocatori, un angolo bar, un negozio per articoli sportivi e un ristorante-pizzeria che darà vita al quartiere anche la sera. E proprio per gli abitanti del quartiere prevediamo anche dei parcheggi ad uso pubblico». Insomma, il progetto non solo permetterà alla Eschilo Conero Wellness (che già conta 1.800 iscritti) di ampliare la propria offerta, ma restituirà una nuova luce ad un’area, quella di Pontelungo, in fase di sviluppo. L’investimento? «Molto importante, come potete immaginare», sorride Tucci, senza svelare la cifra impegnata. «Procederemo per step con la realizzazione dei lavori, ma una volta completato, il centro sportivo sarà bellissimo».