«Sono suoi questi gioielli?» â€‹Ma i finti carabinieri gli ripuliscono la casa

OSTRA VETERE - I carabinieri di Ostra Vetere sono intervenuti a Pongelli, chiamati da una coppia che aveva appena subito un furto. «I miei genitori erano nel campo quando i ladri sono entrati in casa ed hanno rubato ciò che hanno trovato – racconta Sonia Sdogati - poi uscendo, probabilmente non soddisfatti e sperando di trovare altro, li hanno chiamati. Mio padre è andato a vedere cosa volessero e loro gli hanno mostrato la refurtiva, dicendogli che erano dei carabinieri in borghese di Senigallia e che avevano arrestato due ragazzi sotto casa. Lo avevano invitato ad entrare in casa per controllare se avesse subito un furto e se quella refurtiva fosse la sua».L’uomo però li ha mandati via dicendo che non erano suoi quei gioielli di bigiotteria che gli avevano mostrato però, entrato in casa, si è accorto che aveva effettivamente subito un furto. Erano proprio i suoi. «Forse essendosi accorti che era solo bigiotteria – prosegue la figlia – volevano farlo rientrare in casa sperando di portargli via altro. Un furto davvero strano perché, ad esempio, hanno preso 50 euro dal portafoglio di mia madre ma non due banconote da 10 e 5 euro».