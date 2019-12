Scontro frontale: due eliambulanze sul posto, in gravi condizioni un uomo e una donna

OSTRA VETERE - Scontro frontale tra due auto a Pongelli, frazione di Ostra Vetere poco dopo le 13,30: dinamica dell'incidente ancora da ricostruire, gravi le condizioni di due persone che sono state soccorse da due eliambulanze con il conseguente trasporto all'ospedale di Torrette in codice rosso.



Anche i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Arceviese SS360 all'altezza del km15+300. Come detto per cause in fase di accertamento si sono scontrate tre autovetture, due persone a bordo rimanevano incastrate. I vigili del fuoco utilizzando attrezzature e tecniche specifiche hanno estratto le due persone ffidandole al personale del 118, venivano trasportate al pronto soccorso di Torrette in eliambulanza, successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. La SS 360 per la durata dell’intervento è rimasta chiusa al traffico.

