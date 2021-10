«Ciao, come stai? Ti ricordi di me?».Il raggiro del giubbotto, anziano cade in trappola

OSTRA VETERE - Un anziano è stato raggirato da un uomo che, fingendo di conoscerlo, si è fatto dare 50 euro per un giubbotto.

È accaduto giovedì ad Ostra Vetere. «Ciao, non mi riconosci? Ma come, non ti ricordi di me?». Ha esordito così l’uomo che ha fermato l’anziano per strada e poi ha continuato dicendo «Come stai? Ti ricordi, lavoravamo insieme 15 anni fa. Io adesso faccio lo stilista». Facendo leva sulla sua buona fede si è offerto di dargli un passaggio, il pensionato è salito convinto che si trattasse davvero di una persona con cui aveva lavorato, ma di cui non si ricordava. Durante il tragitto il truffatore gli ha raccontato che aveva un nuovo lavoro e gli era rimasta della merce invenduta. In particolare dei giubbotti. Ha chiesto quindi se poteva prestargli dei sodi per prenderli perché non sapeva come fare.

La vittima ha aperto il portafogli da cui è spuntata una banconota da 50 euro. Il truffatore l’ha presa, dandogli in cambio il giaccone. L’anziano pensava di aver fatto un favore a un ex collega. Dopo aver raccontato l’accaduto al figlio ha capito che si era trattato di un raggiro. Non ha voluto al momento sporgere denuncia.

