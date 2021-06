E' morto Piergiorgio Pancotti, pioniere dell’impresa dell’abito

OSTRA VETERE Si terranno domani alle 10, presso il santuario di San Pasquale Baylon, i funerali di Piergiorgio Pancotti, uno dei protagonisti dell’imprenditoria ostraveterana, fondatore di una delle prime aziende di produzione di capi d’abbigliamento della provincia.

Si è spento a 84 anni all’ospedale di Fano, dov’era ricoverato da alcuni giorni. Nato come commerciante di tessuti (il padre Colombo Pancotti aveva acquisito negli anni Trenta una licenza per il commercio ambulante, e aveva poi convertito l’attività in sede fissa in un grande negozio nella centrale via Garibaldi), Piergiorgio Pancotti aveva fondato a Ostra Vetere nei primi anni Sessanta insieme al fratello Pierfranco (in seguito manager in grandi aziende del settore quale, tra le altre, Les Copains) un laboratorio di confezioni che produceva camicie e altri capi d’abbigliamento con il marchio Columbus.

Dopo una serie di trasformazioni la ditta decollò spostandosi in via Marconi, sempre in centro, e più tardi - col marchio Seal - nel nuovo opificio realizzato nella zona industriale di Pongelli. Piergiorgio Pancotti aveva concorso, con altri imprenditori di Ostra Vetere, all’affermazione del comparto della produzione di capi d’abbigliamento che raggiunse eccellenti livelli anche sotto il profilo occupazionale: l’universo dei laboratori era espresso a Ostra Vetere, negli anni Ottanta, da otto diverse ditte gestite da altrettanti capi d’azienda, con un complesso di maestranze che sfiorava le centocinquanta unità tra lavoratori e lavoratrici. Piergiorgio Pancotti ha diretto alcune aziende all’estero, prima di rientrare definitivamente in Italia. Lascia la moglie Carla e i figli Annalisa e Simone, anch’egli affermato manager nel settore dell’abbigliamento.

6 Giugno

