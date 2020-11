Morto di Covid a 33 anni: il ricordo e le iniziative di sostegno di tre Comuni

OSTRA VETERE - Gara di solidarietà in tre comuni dell’hinterland nel ricordo del giovane trentatreenne stroncato dal Covid all’ospedale di Senigallia il 16 novembre scorso. A coordinare l’iniziativa l’associazione «Il Giardino dei Bucaneve» di Ostra Vetere, che segue le problematiche dei diversamente abili e dei cui servizi il giovane, che abitava ad Arcevia, usufruiva da anni, insieme a tanti altri ragazzi del comprensorio.

Il giovane aveva sempre partecipato con entusiasmo a tutte le attività di animazione e di servizio portate avanti dalla associazione, che ha voluto ora ricordarlo promuovendo una raccolta di fondi che saranno devoluti alla sua famiglia; una gara di generosità sollecitata -così ha avuto modo di precisare la presidente del «Giardino dei Bucaneve» Sonia Sdogati- da tanti privati desiderosi di dimostrare in modo tangibile la propria vicinanza ai familiari dello sfortunato ragazzo. Sono stati individuati tre punti di raccolta delle eventuali contribuzioni, rispettivamente dislocati in esercizi di Ostra Vetere, Arcevia e Serra de’ Conti, altro comune in cui il «Giardino dei Bucaneve» sviluppa una attività intensa concretizzatasi anche nel lusinghiero progetto «Dopo di noi».



I punti di raccolta sono fissati a Ostra Vetere presso la Pasticceria Le Delizie dell’Orso, a Serra de’ Conti presso il Cin Cin Bar di Lamberto Ubaldi e ad Arcevia presso il Supermercato dei Fratelli Spoletini. Eventuali altre contribuzioni potranno essere effettuate anche per bonifico bancario facendo riferimento all’Iban del «Giardino dei Bucaneve» e avendo cura di specificare nella motivazione che si tratta di offerte devolute alla memoria del trentatreenne arceviese, che anche a Ostra Vetere era conosciuto da tutti perché non mancava quasi mai alle uscite pubbliche del sodalizio.

