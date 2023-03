OSTRA VETERE - Tanta gente all’ultimo saluto a Pierino Brocanelli, fondatore della Tecnostampa e pioniere dell’editoria, mancato a 85 anni. Imprenditore coraggioso e lungimirante, aveva fondato a Ostra Vetere nel 1967 con il fratello Bruno la Tecnostampa, che è oggi uno dei poli editoriali e tipografici delle Marche: nata come semplice tipografia, l’azienda aveva dato avvio sin dai primi anni ad un qualificato programma di innovazione tecnologica, tanto che già nel 1970 risultava dotata di alcune delle prime macchine offset per la stampa litografica.

APPROFONDIMENTI

Tra gli anni ottanta ‘80 e ‘90 aveva intensificato, con i servizi tipografici, anche una considerevole attività editoriale incrementata via via con titoli e pubblicazioni prestigiose. Di qui il progressivo potenziamento delle dotazioni che nel 1996 avevano raggiunto i 20 gruppi stampa e nel 2004 erano state arricchite con l’installazione di tecnologie di ultima generazione per la stampa a 5 colori.

Una qualificazione proseguita anche negli anni più recenti, quando nella conduzione dell’azienda ai precursori Bruno e Pierino sono subentrati i figli. Pierino è stato attento anche alle problematiche sociali e ha dedicato attenzione all’assetto economico del comprensorio quale componente dal 1988 al 1996 del Cda della Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere. Le sue capacità imprenditoriali ne facevano una delle persone più stimate del paese.