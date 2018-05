«Quei ladri non erano un pericolo e il carabiniere sbagliò a sparare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

OSTRA VETERE - «Il pubblico ufficiale non versava nelle condizioni di necessità di far uso di armi indirizzandole verso le ruote del veicolo, con rischio poi concretizzatosi di collaterali conseguenze per la incolumità degli occupanti». È quanto riporta la sentenza dei giudici della Corte d’Appello che lo scorso 22 marzo hanno inflitto una condanna bis all’appuntato 42enne dell’Arma Mirco Basconi, accusato di aver ucciso il 24enne albanese Korab Xheta, colpito alla nuca da un proiettile di rimbalzo in via Colle Paradiso, a Ostra Vetere, e morto all’ospedale regionale di Torrette dopo quattro giorni di agonia.