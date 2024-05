OSTRA VETERE Installato il T-red sull’Arceviese in località Pongelli di Ostra Vetere. Non è ancora attivo anche se già si è fatto notare perché gli automobilisti in transito hanno notato i due dispositivi nell’impianto. Trattandosi di una strada di passaggio potrà interessare tutti i veicoli in transito nella vallata e non solo quelli dei residenti di Ostra Vetere. «Ci vorrà ancora un po’ di tempo per le configurazioni necessarie e la cartellonistica di preavviso – spiega Massimo Corinaldesi, sindaco di Ostra Vetere - comunque sarà mia premura prima dell’attivazione, con largo anticipo, comunicarne il funzionamento».

Obiettivo del Comune è rendere quell’incrocio, spesso teatro di incidenti, più sicuro, non fare cassa. Per questo motivo il primo cittadino intende mettere a conoscenza i conducenti dei mezzi che vi transiteranno. «Si tratta di due rilevatori di infrazioni semaforiche, allestiti nell’impianto di Pongelli – spiega nel dettaglio Leonardo Latini, comandante della polizia locale dell’Unione dei Comuni di cui Ostra Vetere fa parte -. Rilevano il passaggio con il rosso ma non sono ancora attivi». I senigalliesi, ma non solo loro, li conoscono bene perché sono stati posizionati già da qualche tempo in città nel semaforo all’incrocio tra viale Mercantini e viale IV Novembre e in quello tra via Sanzio, via Cilea e via Zanella. La multa arriva ai veicoli che transitano con il rosso. Nella vallata non sono le uniche telecamere in fase di allestimento anche se le altre serviranno unicamente per la videosorveglianza.



«Con un progetto dell’Unione stiamo istallando, insieme agli altri Comuni, telecamere preposte al controllo del territorio – prosegue il sindaco Corinaldesi – i T-red sono solo quelli di Pongelli, le altre sono telecamere non sanzionatorie ma con la sola finalità di controllo». Quelle della videosorveglianza saranno 39, divise tra i Comuni di Barbara, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli, che hanno condiviso il servizio di polizia locale. Sono in fase di installazione e saranno collegate con la sala operativa del Comando della polizia dell’Unione che ha sede a Trecastelli.