Ostra Vetere, schianto con l'auto, il camion si ferma contro una casa: in bilico il carico di ponteggi

OSTRA VETERE - Scontro tra un'auto ed un camion, il mezzo pesante finisce la sua corsa "appoggiandosi" contro una case ed il carico di ponteggi edili resta in bilico. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16,30 circa lungo la Provinciale Arceviese a Ostra Vetere per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante carico di ponteggi edili che si sono spostati dal cassone rimanendo in bilico. La squadra sul posto ha messo in sicurezza l’auto e sta assistendo la ditta al recupero dei ponteggi e del mezzo pesante.