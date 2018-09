Incendio in una cantina inagibili alcuni locali dello stabile in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSTRA VETERE - I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Perlasca per un incendio. Per cause in fase di accertamento è andata a fuoco un cantina al primo piano di uno stabile al centro del paese. I vigili del fuoco hanno confinato e spento le fiamme a una sola cantina. Non ci sono persone coinvolte, ma le cantine e alcuni locali dell'appartamento sovrastante sono stati dichiarati inagibili perché il fuoco ha rovinato le travi in legno.