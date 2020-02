Falsificano la firma dell'anziano sul contratto gas e luce per sette immobili: denunciati due truffatori

OSTRA VETERE - Denunciati dai carabinieri due uomini per aver truffato un 71enne di Ostra Vetere. A sua insaputa avevano sottoscritto un contratto per la fornitura di energia e gas in sette uffici da lui gestiti, falsificando la sua firma.

I carabinieri della Stazione di Ostra Vetere, al termine delle indagini, hanno quindi denunciato due persone per truffa, falso materiale e uso di atto falso. Si tratta di due uomini, rispettivamente di 48 e 25 anni, entrambi residenti nel pesarese. I due indagati sono dipendenti di una società che si occupa, per conto di terzi, delle pratiche relative all’attivazione di contratti per l’erogazione di utenze e servizi. L’indagine è partita a seguito della denuncia di un cittadino di Ostra Vetere. Ha segnalato ai carabinieri di aver ricevuto la comunicazione relativa all’attivazione di sette utenze, per la fornitura di energia elettrica e gas, presso vari immobili di sua gestione. Le indagini hanno permesso di accertare che erano stati i due indagati a farlo. Per ottenere il guadagno derivante dall’attivazione di nuove utenze, avevano utilizzato illecitamente un documento di identificazione del 71enne, acquisito nell’ambito della loro attività lavorativa, stipulando un nuovo contratto a suo nome falsificandone la firma.

